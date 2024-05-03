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GSL000399
GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000399

GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, АЛЮМИНИЙ

Референс: GSL000399
Линейка Glossa

Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет алюминий). - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Необработанная
С надписью Нет
Суппорт (опорное кольцо) Нет
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Тип упаковки Флоупак
Тип продукта Кабельный вывод
Дополнительные характеристики
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Цветовой оттенок алюминий
Комплектация изделия механизм
Материал PC + ASA: cable entry
Монтаж электропроводки Скрытый
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064809815311610.54.8 см. 0.055кг.
CAR
210шт.1360648098153818.618.68 см. 0.627кг.
BAG
3160шт.4360648098153938.438.433.2 см. 10.556кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 208.002кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46.3 мм
Высота 70.8 мм
Вес 0.053 кг
Ширина 70.8 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 10/09/2024
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Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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