GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ТИТАН
GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ТИТАН
Референс: GSL000400C
Расширение коробки Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет титан) наружного монтажа. - Позволяет соединить несколько коробок для наружного монтажа. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC002328 Аксессуары для распределительных коробок/боксов для монтажа в стене/потолке
Степень защиты (IP) IP20
Подходит для встраиваемой монтажной коробки Нет
Цвет Титан
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Серия Glossa
Тип продукта монтажная коробка
Цветовой оттенок титан
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Материал PC + ASA глянцевая
Тип монтажа открытый
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Не содержит ртути да
Директива ec rohs Соответствует
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485437569
|18.5
|13.5
|4.8
|см.
|0.047
|кг.
CAR
|2
|—
|16
|шт.
|13606485437566
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|0.889
|кг.
BAG
|3
|—
|96
|шт.
|43606485437567
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|5.855
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|123.387
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Вес 0.07 кг
Ширина 79 мм
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