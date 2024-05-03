GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, ТИТАН
GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, ТИТАН
Референс: GSL000402
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет титан) двухместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000402
|1
|GSL000402
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 2
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Тип продукта рамка
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Направление установки горизонтальная ориентация
Цветовой оттенок титан
Количество постов 2-постовая
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Материал PC + ASA глянцевая
Экологичность предложения
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Профиль кругооборота N/A
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480659065
|22.8
|10.5
|1.3
|см.
|0.022
|кг.
CAR
|2
|—
|30
|шт.
|13606480659062
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|0.812
|кг.
BAG
|3
|—
|180
|шт.
|43606480659063
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|5.393
|кг.
P12
|4
|—
|3240
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|115.065
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 82 мм
Вес 0.023 кг
Ширина 154 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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