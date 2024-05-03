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GSL000405
GLOSSA 5-постовая РАМКА, горизонтальная, ТИТАН
GSL000405
GSL000405

GLOSSA 5-постовая РАМКА, горизонтальная, ТИТАН

Референс: GSL000405
Линейка Glossa
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Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет титан) пятиместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
WDE0004051GSL000405129.05.2020
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 5
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Тип продукта рамка
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевая
Цветовой оттенок титан
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Количество постов 5-постовая
Направление установки горизонтальная ориентация
Экологичность предложения
Не содержит ртути да
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Профиль кругооборота N/A
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648065909645.610.51.3 см. 0.05кг.
CAR
25шт.53606480659091639.48.9 см. 0.33кг.
BAG
320шт.6360648065909840.419.614 см. 1.503кг.
P12
41680шт.7360648065909512080113 см. 144.199кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 82 мм
Вес 0.053 кг
Ширина 367 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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