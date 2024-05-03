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GSL000406
GLOSSA 2-постовая РАМКА, вертикальная, ТИТАН
GSL000406

GLOSSA 2-постовая РАМКА, вертикальная, ТИТАН

Референс: GSL000406
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет титан) двухместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 2
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Режим фиксации защёлкивание
Расстояние между центрами 71 мм
Количество постов 2-постовая
Цветовой оттенок титан
Материал PC + ASA глянцевая
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Директива ec rohs Соответствует
Профиль кругооборота N/A
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648065910222.810.51.3 см. 0.026кг.
CAR
230шт.1360648065910937.218.610.6 см. 0.936кг.
BAG
3180шт.4360648065910038.438.433.2 см. 6.136кг.
P12
43240шт.12080114.6 см. 128.447кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 154 мм
Вес 0.024 кг
Ширина 82 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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