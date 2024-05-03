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GSL000407
GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, ТИТАН
GSL000407
GSL000407

GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, ТИТАН

Референс: GSL000407
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет титан) трёхместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 3
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 3
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Режим фиксации защёлкивание
Количество постов 3-постовая
Цветовой оттенок титан
Расстояние между центрами 71 мм
Материал PC + ASA глянцевая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Профиль кругооборота N/A
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648065911930.410.51.3 см. 0.035кг.
CAR
25шт.53606480659114639.48.9 см. 0.255кг.
BAG
320шт.6360648065911140.419.614 см. 1.202кг.
P12
41680шт.7360648065911812080113 см. 118.934кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 225 мм
Вес 0.034 кг
Ширина 82 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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