GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, ТИТАН
GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, ТИТАН
Референс: GSL000407
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет титан) трёхместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 3
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 3
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Режим фиксации защёлкивание
Количество постов 3-постовая
Цветовой оттенок титан
Расстояние между центрами 71 мм
Материал PC + ASA глянцевая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Профиль кругооборота N/A
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480659119
|30.4
|10.5
|1.3
|см.
|0.035
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606480659114
|6
|39.4
|8.9
|см.
|0.255
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606480659111
|40.4
|19.6
|14
|см.
|1.202
|кг.
P12
|4
|—
|1680
|шт.
|73606480659118
|120
|80
|113
|см.
|118.934
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 225 мм
Вес 0.034 кг
Ширина 82 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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