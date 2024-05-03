Продукты
GSL000408
GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, ТИТАН
GSL000408

GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, ТИТАН

Референс: GSL000408
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет титан) четырёхместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 4
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Тип продукта рамка
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Цветовой оттенок титан
Режим фиксации защёлкивание
Материал PC + ASA глянцевая
Расстояние между центрами 71 мм
Количество постов 4-постовая
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806591263810.51.3 см. 0.044кг.
CAR
25шт.53606480659121639.48.9 см. 0.301кг.
BAG
320шт.6360648065912840.419.614 см. 1.386кг.
P12
41680шт.7360648065912512080113 см. 134.414кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 296 мм
Вес 0.044 кг
Ширина 82 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
GSL000461
 
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6
GSL000439
 
USB РОЗЕТКА A+С, мех, ТИТАН
GSL000445
 
РОЗЕТКА с заземлением со шторками
GSL000429
 
Розетка USB A+C 45W «Glossa» С/У б/РАМКИ (230В, 2,4А)
GSL000465
 
2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6
GSL000423
 
Светорегулятор СУ 400Вт
Фильтры
Поиск
Корзина