3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.3
3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.3
Референс: GSL000431
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет титан) выключателя 3-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Трёхклавишный выключатель позволяет управлять тремя источниками света из одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000431
|1
|GSL000431
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Область применения управление
Серия продукта Glossa
Тип продукта выключатель нагрузки
Дополнительные характеристики
Комплектация изделия механизм
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Цветовой оттенок титан
Функция переключения 1-полюсный 3-клавишный
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658839
|16
|10.5
|4
|см.
|0.076
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606480658836
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.638
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480658837
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|13.622
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|263.193
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.081 кг
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
Совместимые продукты