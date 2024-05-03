ТЕРМОСТАТ электрон.тепл.пола с датч.,10A
ТЕРМОСТАТ электрон.тепл.пола с датч.,10A
Референс: GSL000438
GLOSSA ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A,в сборе, ТИТАН
Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Глубина 41
Номинальный ток (A) 10
Макс. значение диапазона измерения 50
Степень защиты (IP) IP20
Основные характеристики
Серия Glossa
Тип продукта термостат теплого пола
Область применения управление температурой
Тип защиты защита от перенапряжения
Предоставленное оборудование switch Вкл.-Откл.
Дополнительные характеристики
Точность измерения 1 °C
Режим фиксации винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
[ue] номинальное рабочее напряжение 230 В переменный ток
Диапазон настройки температуры 5-50 °C
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Экологичность предложения
Не содержит ртути да
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480659140
|12.3
|10
|5.7
|см.
|0.271
|кг.
CAR
|2
|—
|4
|шт.
|13606480659147
|18.6
|18.6
|10.6
|см.
|1.186
|кг.
BAG
|3
|—
|48
|шт.
|43606480659148
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.756
|кг.
P12
|4
|—
|864
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|283.603
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 82 мм
Вес 0.232 кг
Ширина 82 мм
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