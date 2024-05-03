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GSL000442
РОЗЕТКА с заземлением
GSL000442

РОЗЕТКА с заземлением

Референс: GSL000442
Линейка Glossa
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Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет титан) одинарная без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
WDE0004421GSL000442129.05.2020
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Тип продукта одна розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Серия Glossa
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтами лапками
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Номинальный ток 16 A
Тип монтажа скрытый
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806591711611.54.2 см. 0.079кг.
CAR
215шт.1360648065917837.218.610.6 см. 1.333кг.
BAG
390шт.4360648065917938.438.433.2 см. 8.521кг.
P12
41620шт.12080114.6 см. 171.373кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 82 мм
Вес 0.086 кг
Ширина 82 мм
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Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
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