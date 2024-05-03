РОЗЕТКА с заземлением со шторками
РОЗЕТКА с заземлением со шторками
Референс: GSL000445
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет титан) розетки одинарной с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000445
|1
|GSL000445
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип продукта одна розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Серия Glossa
Серия продукта Glossa
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Номинальный ток 16 A
Режим фиксации лапками винтами
Тип монтажа скрытый
Цветовой оттенок титан
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Директива ec rohs Соответствует
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Не содержит ртути да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658945
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.068
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606480658942
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.484
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480658943
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|12.392
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|241.045
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Вес 0.074 кг
Ширина 71 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 318.59 MB
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
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