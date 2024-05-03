РОЗЕТКА с з/к со шторками с крышкой,IP4
РОЗЕТКА с з/к со шторками с крышкой,IP4
Референс: GSL000448
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет титан) одинарная с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000448
|1
|GSL000448
|1
|29.05.2020
|WDE000438
|1
|GSL000448
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип продукта одна розетка
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Рынок жилья
Цветовой оттенок титан
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 16 A
Режим фиксации лапками винтами
Тип монтажа скрытый
Глубина встраивания 28 мм
[в] номинальное рабочее напряжение 250 V Переменный ток
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP44
Сертификаты EAC
Экологичность предложения
Не содержит ртути да
Директива ec rohs Соответствует
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480659195
|16
|11.5
|4.3
|см.
|0.091
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606480659192
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.051
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|43606480659193
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|6.825
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|140.85
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 82 мм
Вес 0.097 кг
Ширина 82 мм
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