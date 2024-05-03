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GSL000451
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5
GSL000451

2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5

Референс: GSL000451
Линейка Glossa
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет титан) выключателя 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
WDE0004511GSL000451129.05.2020
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Тип продукта выключатель нагрузки
Область применения управление
Дополнительные характеристики
Локальная индикация без
Функция переключения 1-полюсный 2-клавишный
Глубина встраивания 22.6 мм
Цветовой оттенок титан
Тип монтажа скрытый
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Профиль кругооборота N/A
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806588151610.54 см. 0.07кг.
CAR
220шт.1360648065881237.218.68 см. 1.527кг.
BAG
3160шт.4360648065881338.438.433.2 см. 12.734кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 247.209кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.074 кг
Ширина 71 мм
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Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
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Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
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