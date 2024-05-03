1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6
Референс: GSL000461
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет титан) переключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000461
|1
|GSL000461
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Тип продукта выключатель нагрузки
Серия продукта Glossa
Область применения управление
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтами лапками
Цветовой оттенок титан
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Глубина встраивания 22.6 мм
Функция переключения 1-полюсный на 2 направления
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658853
|16
|10.5
|4
|см.
|0.07
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606480658850
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.514
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480658851
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|12.635
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|245.423
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.073 кг
Ширина 71 мм
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Техническая документация
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Размер 487.33 kB
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