Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6
Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6
Референс: GSL000469
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет титан) выключателя карточного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Идеально подходит для гостиниц и отелей. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Титан
С подсветкой Да
Ширина устройства 71
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Область применения гостиница
Серия продукта Glossa
Серия Glossa
Тип продукта выключатель, управляемый карточкой-ключом
Дополнительные характеристики
Материал монт. рама: оцинкованная сталь центре пластины: PC + ASA глянцевая
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Тип монтажа скрытый
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Комплектация изделия механизм
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Экологичность предложения
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Не содержит ртути да
Профиль кругооборота N/A
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658846
|16
|10.5
|4
|см.
|0.082
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606480658843
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.755
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480658844
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.565
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|280.162
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 71 мм
Вес 0.076 кг
Ширина 71 мм
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Техническая документация
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Размер 487.33 kB
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