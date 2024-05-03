Продукты
GSL000481K
РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5E
GSL000481K
GSL000481K
GSL000481K

РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5E

Референс: GSL000481K
Линейка Glossa
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет титан) розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к компьютерной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
WDE0004831GSL000481K129.05.2020
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Титан
Основные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Тип информационной розетки 4 прямой RJ45 Кат. 5e UTP
Область применения связь
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Маркировка цветовая кодировка
Глубина встраивания 23 мм
Количество разъемов (гнёзда) 1
Тип монтажа утопленный
Способ установки лапками винтами винтами: shield
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806589691610.53.6 см. 0.056кг.
CAR
210шт.1360648065896618.618.68 см. 0.641кг.
BAG
3160шт.4360648065896738.438.433.2 см. 10.772кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 211.89кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
IMT35100
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45
IMT351001
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT351501
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT35150
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45
Совместимые продукты
GSL000401
 
GLOSSA 1-постовая РАМКА, ТИТАН
GSL000403
 
GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, ТИТАН
GSL000405
 
GLOSSA 5-постовая РАМКА, горизонтальная, ТИТАН
GSL000402
 
GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, ТИТАН
GSL000404
 
GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, ТИТАН
Фильтры
Поиск
Корзина