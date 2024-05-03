РОЗЕТКА телефонная RJ11
РОЗЕТКА телефонная RJ11
Референс: GSL000481T
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет титан) розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000481
|1
|GSL000481T
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Титан
Основные характеристики
Цветовой оттенок титан
Серия Glossa Glossa
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Тип телефонной розетки RJ11 - Категория 3
Область применения связь
Дополнительные характеристики
Глубина встраивания 23 мм
Материал монт. рама: оцинкованная сталь крышка механизма: PC + ASA глянцевое
Направление установки прямой
Количество разъемов (гнёзда) 1
Тип монтажа утопленный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658952
|16
|10.5
|3.6
|см.
|0.056
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606480658959
|18.6
|18.6
|8
|см.
|0.641
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480658950
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|10.772
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|211.89
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
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