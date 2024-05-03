РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5E
РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5E
Референс: GSL000485
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет титан) двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телефона к соответствующим сетям. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000436
|1
|GSL000485
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Титан
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Тип продукта компьютерная/телефонная розетка
Тип информационной розетки RJ45 - Категория 5e UTP
Область применения связь
Тип телефонной розетки RJ11
Дополнительные характеристики
Способ установки лапками винтами винтами: shield
Маркировка цветовая кодировка
Номер розетки ( гнезда) 1
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Материал центре пластины: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Не содержит ртути да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива ec rohs Соответствует
Профиль кругооборота N/A
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658976
|16
|10.5
|3.6
|см.
|0.073
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606480658973
|18.6
|18.6
|8
|см.
|0.806
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480658974
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|13.417
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|259.496
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Вес 0.063 кг
Ширина 71 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Техническая документация
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Размер 339.88 kB
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