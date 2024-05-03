TV РОЗЕТКА одиночная 1DB
TV РОЗЕТКА одиночная 1DB
Референс: GSL000491
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет титан) розетки TV оконечной 1DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию». - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет по RAL 1023
Цвет изделия Титан
Количество выходов 1
Основные характеристики
Tv гнездо одиночная
Тип продукта ТВ розетка
Область применения media device support
Серия продукта Glossa
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Цветовой оттенок титан
Глубина встраивания 23 мм
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Режим фиксации винтами лапками
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Не содержит ртути да
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658983
|16
|10.5
|3.6
|см.
|0.08
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606480658980
|18.6
|18.6
|8
|см.
|0.877
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480658981
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.55
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|279.887
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Вес 0.075 кг
Ширина 71 мм
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