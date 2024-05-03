TV РОЗЕТКА проходная 4DB
TV РОЗЕТКА проходная 4DB
Референс: GSL000492
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет титан) розетки TV проходной 4DB ппредназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Проходная розетка используется в начале и середине подключения «в линию». - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Титан
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Область применения media device support
Tv гнездо проходная
Серия продукта Glossa
Тип продукта ТВ розетка
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал монт. рама: оцинкованная сталь центре пластины: PC + ASA глянцевая
Tv соединитель вилка МЭК 9,52 мм
Тип монтажа скрытый
Затухание 4 дБ
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Директива ec rohs Соответствует
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658990
|16
|10.5
|3.6
|см.
|0.079
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606480658997
|18.6
|18.6
|8
|см.
|0.876
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480658998
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.529
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|279.512
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Вес 0.0755 кг
Ширина 71 мм
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