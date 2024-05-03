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GSL000497
TV-SAT РОЗЕТКА одиночная 1DB
GSL000497

TV-SAT РОЗЕТКА одиночная 1DB

Референс: GSL000497
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет титан) розетки TV-SAT оконечной 1DB предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию» - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Титан
Количество выходов 2
Частота 5-862
Основные характеристики
Тип продукта розетка TV/SAT
Tv гнездо оконечная розетка
Серия продукта Glossa
Область применения media device support
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Режим фиксации винтами лапками
Маркировка с напечатанной маркировкой
Цветовой оттенок титан
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Профиль кругооборота N/A
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива ec rohs Соответствует
Не содержит ртути да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806590271610.54.4 см. 0.116кг.
CAR
210шт.1360648065902418.618.68 см. 1.241кг.
BAG
3160шт.4360648065902538.438.433.2 см. 20.379кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 384.805кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 64 мм
Вес 0.106 кг
Ширина 70 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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Официальные письма
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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