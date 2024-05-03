TV-SAT РОЗЕТКА одиночная 1DB
TV-SAT РОЗЕТКА одиночная 1DB
Референс: GSL000497
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет титан) розетки TV-SAT оконечной 1DB предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию» - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Титан
Количество выходов 2
Частота 5-862
Основные характеристики
Тип продукта розетка TV/SAT
Tv гнездо оконечная розетка
Серия продукта Glossa
Область применения media device support
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Режим фиксации винтами лапками
Маркировка с напечатанной маркировкой
Цветовой оттенок титан
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Профиль кругооборота N/A
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива ec rohs Соответствует
Не содержит ртути да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480659027
|16
|10.5
|4.4
|см.
|0.116
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606480659024
|18.6
|18.6
|8
|см.
|1.241
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480659025
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|20.379
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|384.805
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 64 мм
Вес 0.106 кг
Ширина 70 мм
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