GLOSSA КОРОБКА наружного монтажа, ДУБ
GLOSSA КОРОБКА наружного монтажа, ДУБ
Референс: GSL000500
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет дерево дуб) наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|KP-152-88
|1
|GSL000500
|1
|29.05.2020
|KP-152-98
|1
|GSL000500
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Цвет изделия Дуб
Количество постов (мест) 1
Тип комплектации Корпус для накладного монтажа
Цвет Дерево
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Цветовой оттенок Дерево
Тип продукта монтажная коробка
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства открытый
Количество постов 1-постовая
Материал PC + ASA глянцевое
Вес нетто 0.07 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485437521
|18.5
|13.5
|4.8
|см.
|0.069
|кг.
CAR
|2
|—
|16
|шт.
|13606485437528
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.243
|кг.
BAG
|3
|—
|96
|шт.
|43606485437529
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|7.982
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|161.662
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
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