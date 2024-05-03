GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ДУБ
GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ДУБ
Референс: GSL000500C
Расширение коробки Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет дерево дуб) наружного монтажа. - Позволяет соединить несколько коробок для наружного монтажа. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC002328 Аксессуары для распределительных коробок/боксов для монтажа в стене/потолке
Степень защиты (IP) IP20
Цвет изделия Дуб
Подходит для встраиваемой монтажной коробки Нет
Цвет Дерево
Основные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок Дерево
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Материал PC + ASA глянцевое
Вес нетто 0.07 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485437576
|18.5
|13.5
|4.8
|см.
|0.047
|кг.
CAR
|2
|—
|16
|шт.
|13606485437573
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|0.889
|кг.
BAG
|3
|—
|96
|шт.
|43606485437574
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|5.855
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|123.387
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 79 мм
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