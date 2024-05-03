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GSL000501
GLOSSA 1-постовая РАМКА, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000501

GLOSSA 1-постовая РАМКА, ДЕРЕВО ДУБ

Референс: GSL000501
Линейка Glossa
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Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет дерево дуб) одинарная. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
KD-1-881GSL000501129.05.2020
KD-1-981GSL000501129.05.2020
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Серия Glossa
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Тип продукта рамка
Цветовой оттенок Дерево
Дополнительные характеристики
Режим фиксации защёлкивание
Вес нетто 0.013 кг
Материал PC + ASA глянцевое
Количество постов 1-постовая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648065951516.510.51.3 см. 0.014кг.
CAR
245шт.1360648065951237.218.610.6 см. 0.793кг.
BAG
3270шт.4360648065951338.438.433.2 см. 5.28кг.
P12
44860шт.12080114.6 см. 113.028кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 82 мм
Ширина 82 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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