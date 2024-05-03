Продукты
GSL000503
GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000503

GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, ДЕРЕВО ДУБ

Референс: GSL000503
Линейка Glossa
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет дерево дуб) трёхместная. - Устанавливается в горизонтальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
KD-3-881GSL000503129.05.2020
KD-3-981GSL000503129.05.2020
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 3
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Отделка поверхности Матовый (-ая)
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Серия Glossa
Тип продукта рамка
Цветовой оттенок Дерево
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевое
Количество постов 3-постовая
Расстояние между центрами 71 мм
Направление установки горизонтальная ориентация
Вес нетто 0.033 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648065953930.410.51.3 см. 0.036кг.
CAR
25шт.53606480659534639.48.9 см. 0.263кг.
BAG
320шт.6360648065953140.419.614 см. 1.236кг.
P12
41680шт.7360648065953812080113 см. 121.757кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 82 мм
Ширина 225 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
GSL000545
 
РОЗЕТКА с заземлением со шторками
GSL000561
 
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6
GSL000565
 
2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6
GSL000539
 
USB РОЗЕТКА A+С, мех, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000529
 
Розетка USB A+C 45W «Glossa» С/У б/РАМКИ (230В, 2,4А)
GSL000523
 
Светорегулятор СУ 400Вт
Фильтры
Поиск
Корзина