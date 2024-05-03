GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, ДЕРЕВО ДУБ
GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, ДЕРЕВО ДУБ
Референс: GSL000503
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет дерево дуб) трёхместная. - Устанавливается в горизонтальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|KD-3-88
|1
|GSL000503
|1
|29.05.2020
|KD-3-98
|1
|GSL000503
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 3
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Отделка поверхности Матовый (-ая)
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Серия Glossa
Тип продукта рамка
Цветовой оттенок Дерево
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевое
Количество постов 3-постовая
Расстояние между центрами 71 мм
Направление установки горизонтальная ориентация
Вес нетто 0.033 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480659539
|30.4
|10.5
|1.3
|см.
|0.036
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606480659534
|6
|39.4
|8.9
|см.
|0.263
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606480659531
|40.4
|19.6
|14
|см.
|1.236
|кг.
P12
|4
|—
|1680
|шт.
|73606480659538
|120
|80
|113
|см.
|121.757
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 82 мм
Ширина 225 мм
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Каталог электроустановочных изделий 2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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Дата документа: 10/09/2024
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Размер 1.3 MB
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