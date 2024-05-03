GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, ДЕРЕВО ДУБ
GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, ДЕРЕВО ДУБ
Референс: GSL000507
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет дерево дуб) трёхместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 3
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 3
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Цветовой оттенок Дерево
Серия Glossa
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Направление установки вертикальная ориентация
Количество постов 3-постовая
Вес нетто 0.034 кг
Материал PC + ASA глянцевое
Расстояние между центрами 71 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480659577
|30.4
|10.5
|1.3
|см.
|0.037
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606480659572
|6
|39.4
|8.9
|см.
|0.268
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606480659579
|40.4
|19.6
|14
|см.
|1.257
|кг.
P12
|4
|—
|1680
|шт.
|73606480659576
|120
|80
|113
|см.
|123.537
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 225 мм
Ширина 82 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Каталог электроустановочных изделий 2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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Размер 1.3 MB
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