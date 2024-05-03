1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1
Референс: GSL000512
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет дерево дуб) одноклавишный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 82.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Серия Glossa
Комплектация изделия изделие в сборе
Область применения управление освещением
Цветовой оттенок Дерево
Дополнительные характеристики
Функции переключения 1-полюсн.
Материал крышка механизма: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Режим фиксации лапками винтами
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Монтаж устройства утопленный
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480659591
|16
|11.5
|4
|см.
|0.08
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606480659598
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.344
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|43606480659599
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.584
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|172.507
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 82 мм
Ширина 82 мм
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
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