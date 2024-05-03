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GSL000513
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв., сх.1а
GSL000513

1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв., сх.1а

Референс: GSL000513
Линейка Glossa
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет дерево дуб) выключателя 1-клавишного с подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Благодаря современной светодиодной подсветке зеленого цвета изделие легко найти в темноте. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
VS116-153-9-861GSL000513129.05.2020
VS110-153-8-861GSL000513129.05.2020
VS110-153-9-861GSL000513129.05.2020
VS116-153-8-861GSL000513129.05.2020
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Да
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Серия Glossa
Тип продукта выключатель
Область применения управление освещением
Комплектация изделия механизм
Цветовой оттенок Дерево
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX
Материал крышка механизма: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Функции переключения 1-полюсн.
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Вес нетто 0.072 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806592701610.54 см. 0.071кг.
CAR
220шт.1360648065927737.218.68 см. 1.534кг.
BAG
3160шт.4360648065927838.438.433.2 см. 12.795кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 248.303кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Размер 92.61 MB
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
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