Нажимная КНОПКА, сх.1
Нажимная КНОПКА, сх.1
Референс: GSL000515
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет дерево дуб) выключателя 1-клавишного с самовозвратом подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|GSL000517
|1
|GSL000515
|1
|30.06.2021
|GSL000519
|1
|GSL000515
|1
|17.12.2020
|VS116-155-8-86
|1
|GSL000515
|1
|29.05.2020
|VS116-155-9-86
|1
|GSL000515
|1
|29.05.2020
|VS110-151-8-86
|1
|GSL000515
|1
|31.07.2013
|VS116-151-8-86
|1
|GSL000515
|1
|31.07.2013
|VS116-151-9-86
|1
|GSL000515
|1
|31.07.2013
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Дуб
С подсветкой Нет
Ширина устройства 70.8
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Серия Glossa
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок Дерево
Тип продукта кнопка
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Вес нетто 0.071 кг
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Номинальный ток 0.41666666666667
Локальная индикация без
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480659355
|16
|10.5
|4
|см.
|0.068
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606480659352
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.474
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480659353
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|12.315
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|239.663
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
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