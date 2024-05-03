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GSL000520
РОЗЕТКА двойная без заземления
GSL000520

РОЗЕТКА двойная без заземления

Референс: GSL000520
Линейка Glossa

Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет дерево дуб) без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия Glossa Glossa
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта розетка
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Конфигурация выходных полюсов 2P
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтами лапками
Номинальный ток 16 A
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Материал PC + ASA глянцевое
Глубина встраивания 25 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806596452012.54.2 см. 0.064кг.
CAR
215шт.1360648065964237.218.610.6 см. 1.106кг.
BAG
390шт.4360648065964338.438.433.2 см. 7.16кг.
P12
41620шт.12080114.6 см. 146.867кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 112 мм
Ширина 82 мм
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
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