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GSL000533
USB РОЗЕТКА, 5В/2100 мА, мех., ДУБ
GSL000533

USB РОЗЕТКА, 5В/2100 мА, мех., ДУБ

Референс: GSL000533
Линейка Glossa
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Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет дерево дуб) розетки с двумя разъёмами USB с выходными напряжением 5 В постоянного тока и выходами с номинальным током по 2,1 А. - Предназначен для зарядки мобильных устройств: телефоны, планшетные компьютеры, mp3/mp4 плееры. - Может заряжать одно или два устройства одновременно. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
GSL0005321GSL000533130.09.2021
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Дерево
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2100
Основные характеристики
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок Дерево
Тип продукта USB-розетка
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Глубина встраивания 32 мм
Режим фиксации винтами
Выходное напряжение 5 V Постоянный ток (DC) 2.1 A для порт 1 5 V Постоянный ток (DC) 2.1 A для порт 2
Монтаж устройства утопленный
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812834439.57.55.5 см. 0.093кг.
CAR
26шт.1360648128344018.618.68 см. 0.639кг.
BAG
324шт.4360648128344138.438.49.6 см. 2.907кг.
P12
41440шт.12080111 см. 192.408кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Техническая документация
Розетка USB cерии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 327.86 kB
Розетка USB cерии Glossa
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