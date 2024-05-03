USB РОЗЕТКА, 5В/2100 мА, мех., ДУБ
USB РОЗЕТКА, 5В/2100 мА, мех., ДУБ
Референс: GSL000533
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет дерево дуб) розетки с двумя разъёмами USB с выходными напряжением 5 В постоянного тока и выходами с номинальным током по 2,1 А. - Предназначен для зарядки мобильных устройств: телефоны, планшетные компьютеры, mp3/mp4 плееры. - Может заряжать одно или два устройства одновременно. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|GSL000532
|1
|GSL000533
|1
|30.09.2021
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Дерево
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2100
Основные характеристики
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок Дерево
Тип продукта USB-розетка
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Глубина встраивания 32 мм
Режим фиксации винтами
Выходное напряжение 5 V Постоянный ток (DC) 2.1 A для порт 1 5 V Постоянный ток (DC) 2.1 A для порт 2
Монтаж устройства утопленный
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481283443
|9.5
|7.5
|5.5
|см.
|0.093
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|13606481283440
|18.6
|18.6
|8
|см.
|0.639
|кг.
BAG
|3
|—
|24
|шт.
|43606481283441
|38.4
|38.4
|9.6
|см.
|2.907
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|111
|см.
|192.408
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетка USB cерии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 327.86 kB
Розетка USB cерии Glossa
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
Совместимые продукты