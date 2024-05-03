РОЗЕТКА с заземлением
РОЗЕТКА с заземлением
Референс: GSL000542
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет дерево дуб) одинарная без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта розетка
Цветовой оттенок Дерево
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 16 A
Вес нетто 0.086 кг
Материал PC + ASA глянцевое
Монтаж устройства утопленный
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480659621
|16
|11.5
|4.2
|см.
|0.079
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606480659628
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.332
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|43606480659629
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.512
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|171.211
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 82 мм
Ширина 82 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
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