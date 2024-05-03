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GSL000545
РОЗЕТКА с заземлением со шторками
GSL000545

РОЗЕТКА с заземлением со шторками

Референс: GSL000545
Линейка Glossa
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Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет дерево дуб) розетки одинарной с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
RS16-152-8-861GSL000545129.05.2020
RS16-152-9-861GSL000545129.05.2020
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок Дерево
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Комплектация изделия механизм
Тип продукта розетка
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевое
Номинальный ток 16 A
Глубина встраивания 28 мм
Вес нетто 0.074 кг
Монтаж устройства утопленный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806594091610.54.2 см. 0.068кг.
CAR
220шт.1360648065940637.218.68 см. 1.475кг.
BAG
3160шт.4360648065940738.438.433.2 см. 12.325кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 239.836кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
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