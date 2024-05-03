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GSL000546
РОЗЕТКА с з/к со шторками с крышкой,IP20
GSL000546
GSL000546

РОЗЕТКА с з/к со шторками с крышкой,IP20

Референс: GSL000546
Линейка Glossa

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет дерево дуб) одинарная с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Тип продукта розетка
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства утопленный
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Глубина встраивания 28 мм
Номинальный ток 16 A
Режим фиксации винтами лапками
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806596381611.54.6 см. 0.086кг.
CAR
215шт.1360648065963537.218.610.6 см. 1.431кг.
BAG
390шт.4360648065963638.438.433.2 см. 9.109кг.
P12
41620шт.12080114.6 см. 181.952кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 82 мм
Ширина 82 мм
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Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
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