2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5
Референс: GSL000551
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет дерево дуб) выключателя 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|VS510-252-8-86
|1
|GSL000551
|1
|29.05.2020
|VS510-252-9-86
|1
|GSL000551
|1
|29.05.2020
|VS516-252-8-86
|1
|GSL000551
|1
|29.05.2020
|VS516-252-9-86
|1
|GSL000551
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Тип продукта выключатель
Серия Glossa
Комплектация изделия механизм
Область применения управление освещением
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Локальная индикация без
Функции переключения 1-полюсный 2-клавишный
Материал крышка механизма: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Монтаж устройства утопленный
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480659287
|16
|10.5
|4
|см.
|0.073
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606480659284
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.574
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480659285
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|13.115
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|254.063
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
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