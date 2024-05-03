1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6
Референс: GSL000561
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет дерево дуб) переключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|VS610-156-8-86
|1
|GSL000561
|1
|29.05.2020
|VS616-156-8-86
|1
|GSL000561
|1
|29.05.2020
|VS616-156-9-86
|1
|GSL000561
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Тип продукта выключатель
Серия Glossa
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Область применения управление освещением
Цветовой оттенок Дерево
Дополнительные характеристики
Режим фиксации лапками винтами
Локальная индикация без
Вес нетто 0.073 кг
Номинальный ток 10 AX
Материал крышка механизма: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480659317
|16
|10.5
|4
|см.
|0.071
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606480659314
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.534
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480659315
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|12.795
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|248.303
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
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