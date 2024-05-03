2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6
2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6
Референс: GSL000565
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет дерево дуб) переключателя 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|VS616-256-8-86
|1
|GSL000565
|1
|29.05.2020
|VS616-256-9-86
|1
|GSL000565
|1
|29.05.2020
|VS610-256-8-86
|1
|GSL000565
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Тип продукта выключатель
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок Дерево
Область применения управление освещением
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 16 A
Функции переключения сдвоенный на 2 направления
Режим фиксации винтами лапками
Локальная индикация без
Глубина встраивания 22.6 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480659331
|16
|10.5
|4
|см.
|0.078
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606480659338
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.674
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480659339
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|13.915
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|268.463
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
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