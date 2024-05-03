РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5E
РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5E
Референс: GSL000581K
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет дерево дуб) розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к компьютерной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|RSI-152K5E-9-86
|1
|GSL000581K
|1
|29.05.2020
|RSI-152K5E-8-86
|1
|GSL000581K
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Дуб
Основные характеристики
Область применения связь
Цветовой оттенок Дерево
Серия Glossa Glossa
Тип продукта компьютерная розетка
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Дополнительные характеристики
Глубина встраивания 23 мм
Вес нетто 0.057 кг
Маркировка цветовая кодировка
Количество разъемов (гнёзда) 1
Материал крышка механизма: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480659423
|16
|10.5
|3.6
|см.
|0.056
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606480659420
|18.6
|18.6
|8
|см.
|0.641
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480659421
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|10.775
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|211.947
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
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