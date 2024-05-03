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GSL000585
РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5E
GSL000585

РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5E

Референс: GSL000585
Линейка Glossa
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет дерево дуб) двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телефона к соответствующим сетям. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
RSI-251KK5E-8-861GSL000585129.05.2020
RSI-251KK5E-9-861GSL000585129.05.2020
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Дуб
Основные характеристики
Тип продукта компьютерная/телефонная розетка
Тип информационной розетки RJ45 - Категория 5e UTP
Цветовой оттенок Дерево
Область применения связь
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства утопленный
Материал крышка механизма: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Вес нетто 0.063 кг
Глубина встраивания 23 мм
Маркировка цветовая кодировка
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806594301610.53.6 см. 0.072кг.
CAR
210шт.1360648065943718.618.68 см. 0.802кг.
BAG
3160шт.4360648065943838.438.433.2 см. 13.342кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 258.143кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
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