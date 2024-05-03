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GSL000592
TV РОЗЕТКА проходная 4DB
GSL000592

TV РОЗЕТКА проходная 4DB

Референс: GSL000592
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет дерево дуб) розетки TV проходной 4DB ппредназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Проходная розетка используется в начале и середине подключения «в линию». - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Дуб
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Цветовой оттенок Дерево
Tv гнездо проходная
Область применения media device support
Тип продукта ТВ розетка
Дополнительные характеристики
Глубина встраивания 23 мм
Затухание 4 дБ
Материал монт. рама: оцинкованная сталь крышка механизма: PC + ASA глянцевое
Вес нетто 0.0755 кг
Монтаж устройства утопленный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806594541610.53.6 см. 0.079кг.
CAR
210шт.1360648065945118.618.68 см. 0.874кг.
BAG
3160шт.4360648065945238.438.433.2 см. 14.5кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 278.994кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Размер 318.59 MB
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
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