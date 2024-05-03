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GSL000593
TV АНТЕННА коннектор, мех-м, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000593

TV АНТЕННА коннектор, мех-м, ДЕРЕВО ДУБ

Референс: GSL000593
Линейка Glossa
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет дерево дуб) антенны коннектора TV предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
RTS-151-9-861GSL000593129.05.2020
RTS-151-8-861GSL000593129.05.2020
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Дуб
Количество выходов 1
Частота 5-862
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064809823611610.53.6 см. 0.054кг.
CAR
210шт.1360648098236818.618.68 см. 0.617кг.
BAG
3160шт.4360648098236938.438.433.2 см. 10.387кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 204.949кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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