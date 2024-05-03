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GSL000597
TV-SAT РОЗЕТКА одиночная 1DB
GSL000597

TV-SAT РОЗЕТКА одиночная 1DB

Референс: GSL000597
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет дерево дуб) розетки TV-SAT оконечной 1DB предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию» - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Дуб
Количество выходов 2
Частота 5-862
Основные характеристики
Тип продукта розетка TV/SAT
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Цветовой оттенок Дерево
Tv гнездо оконечная розетка
Область применения media device support
Дополнительные характеристики
Затухание 1 дБ
Глубина встраивания 29 мм
Tv коннектор вилка МЭК 9,52 мм
Монтаж устройства утопленный
Материал крышка механизма: PC + ASA глянцевое
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806594851610.54.4 см. 0.117кг.
CAR
210шт.1360648065948218.618.68 см. 1.247кг.
BAG
3160шт.4360648065948338.438.433.2 см. 20.473кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 386.504кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 64 мм
Ширина 70 мм
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Размер 318.59 MB
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
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