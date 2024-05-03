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GSL000600C
GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ПЕРЛАМУТР
GSL000600C
GSL000600C
GSL000600C

GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ПЕРЛАМУТР

Референс: GSL000600C
Линейка Glossa

Расширение коробки Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет перламутр) наружного монтажа. - Позволяет соединить несколько коробок для наружного монтажа. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC002328 Аксессуары для распределительных коробок/боксов для монтажа в стене/потолке
Степень защиты (IP) IP20
Цвет изделия Перламутр
Подходит для встраиваемой монтажной коробки Нет
Цвет Белый
Основные характеристики
Цветовой оттенок жемчуг
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Серия Glossa Glossa
Тип продукта расширение коробки наружного монтажа
Дополнительные характеристики
Назначение продукта монтажная коробка
Монтаж устройства открытый
Вес нетто 0.048 кг
Материал PC + ASA глянцевое
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648543593018.513.54.8 см. 0.047кг.
CAR
216шт.1360648543593737.218.610.6 см. 0.889кг.
BAG
396шт.4360648543593838.438.433.2 см. 5.855кг.
P12
41728шт.12080114.6 см. 123.387кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 79 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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