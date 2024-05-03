Продукты
GSL000607
GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, ПЕРЛАМУТР
GSL000607
GSL000607
GSL000607
GSL000607
GSL000607

GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, ПЕРЛАМУТР

Референс: GSL000607
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет перламутр) трёхместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 3
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 3
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок жемчуг
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Количество постов 3-постовая
Вес нетто 0.034 кг
Режим фиксации защёлкивание
Материал PC + ASA глянцевое
Направление установки вертикальная ориентация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648543590930.410.51.3 см. 0.035кг.
CAR
25шт.53606485435904639.48.9 см. 0.256кг.
BAG
320шт.6360648543590140.419.614 см. 1.205кг.
P12
41680шт.7360648543590812080113 см. 119.186кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 225 мм
Ширина 82 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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