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GSL000629
Розетка USB A+C 45W «Glossa» С/У б/РАМКИ (230В, 2,4А)
GSL000629

Розетка USB A+C 45W «Glossa» С/У б/РАМКИ (230В, 2,4А)

Референс: GSL000629
Линейка Glossa

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет перламутр) двойная USB с разъемами типа A+C высокоскоростная. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства с разъемом типа С. - Позволяет заряжать смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. - Мощность: тип-A – 7.5 Вт, тип-С - 45Вт. - Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Белый
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2250
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Тип продукта USB-розетка
Серия Glossa
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Выходной ток 2.25A
Дополнительные характеристики
Материал термопласт: центральная накладка
Тип соединителя USB тип-А, USB тип-С
Интегрированный тип подключения USB тип-А, USB тип-С
Выходное напряжение Тип-A: 5.0 В - 1.5A 7.5В; Тип-С 5-20.0 В - 2,25A 45 В
Стандарты EAC, 037
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064822113159.57.55.5 см. 0.145кг.
CAR
28шт.1360648221131223.219.58.9 см. 1.263кг.
BAG
316шт.2360648221131940.424.210.6 см. 2.709кг.
P12
41440шт.3360648221131612080110.4 см. 261.783кг.
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Размер 92.61 MB
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетка USB(А+С) 45W cерии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 247.98 kB
Розетка USB(А+С) 45W cерии Glossa
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