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GSL000631
3-кл ВЫКЛ, ПЕРЛАМУТР
GSL000631
GSL000631

3-кл ВЫКЛ, ПЕРЛАМУТР

Референс: GSL000631
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет перламутр) выключателя 3-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Трёхклавишный выключатель позволяет управлять тремя источниками света из одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Цветовой оттенок жемчуг
Область применения управление освещением
Серия Glossa Glossa
Комплектация изделия механизм
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.081 кг
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Глубина встраивания 22.6 мм
Материал крышка механизма: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Локальная индикация без
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854360121610.54 см. 0.076кг.
CAR
220шт.1360648543601937.218.68 см. 1.638кг.
BAG
3160шт.4360648543601038.438.433.2 см. 13.627кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 263.279кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
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