USB РОЗЕТКА, 5В/2100 мА, мех.,ПЕРЛАМУТР
USB РОЗЕТКА, 5В/2100 мА, мех.,ПЕРЛАМУТР
Референс: GSL000633
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет перламутр) розетки с двумя разъёмами USB с выходными напряжением 5 В постоянного тока и выходами с номинальным током по 2,1 А. - Предназначен для зарядки мобильных устройств: телефоны, планшетные компьютеры, mp3/mp4 плееры. - Может заряжать одно или два устройства одновременно. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Белый
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2100
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Тип продукта USB-розетка
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок жемчуг
Дополнительные характеристики
Материал монт. рама: оцинкованная сталь матовый крышка механизма: PC + ASA
Выходное напряжение 5 V Постоянный ток (DC) 2.1 A для порт 1 5 V Постоянный ток (DC) 2.1 A для порт 2
Вес нетто 0.1 кг
Глубина встраивания 32 мм
Режим фиксации винтами
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481283450
|9.5
|7.5
|5.5
|см.
|0.093
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|13606481283457
|18.6
|18.6
|8
|см.
|0.639
|кг.
BAG
|3
|—
|24
|шт.
|43606481283458
|38.4
|38.4
|9.6
|см.
|2.91
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|111
|см.
|192.552
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Розетка USB cерии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 327.86 kB
Розетка USB cерии Glossa
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