РОЗЕТКА без з/к., ПЕРЛАМУТР

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет перламутр) розетки одинарной без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.