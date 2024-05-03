Продукты
GSL000648
РОЗЕТКА з/к со шт кр, в сб,IP44, ПЕРЛАМ.
GSL000648
GSL000648
GSL000648
GSL000648
GSL000648
GSL000648
GSL000648

РОЗЕТКА з/к со шт кр, в сб,IP44, ПЕРЛАМ.

Референс: GSL000648
Линейка Glossa

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет перламутр) одинарная с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Тип продукта одна розетка
Серия Glossa Glossa
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Цветовой оттенок жемчуг
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 16 A
Режим фиксации лапками винтами
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Материал PC + ASA глянцевое
Монтаж устройства утопленный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854361351611.54.3 см. 0.092кг.
CAR
210шт.1360648543613237.218.610.6 см. 1.064кг.
BAG
360шт.4360648543613338.438.433.2 см. 6.903кг.
P12
41080шт.12080114.6 см. 142.254кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 82 мм
Ширина 82 мм
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
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