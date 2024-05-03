РОЗЕТКА з/к со шт кр, в сб,IP44, ПЕРЛАМ.
РОЗЕТКА з/к со шт кр, в сб,IP44, ПЕРЛАМ.
Референс: GSL000648
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет перламутр) одинарная с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Тип продукта одна розетка
Серия Glossa Glossa
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Цветовой оттенок жемчуг
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 16 A
Режим фиксации лапками винтами
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Материал PC + ASA глянцевое
Монтаж устройства утопленный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436135
|16
|11.5
|4.3
|см.
|0.092
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606485436132
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.064
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|43606485436133
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|6.903
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|142.254
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 82 мм
Ширина 82 мм
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Размер 9.99 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
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