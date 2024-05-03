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GSL000653
2-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв,мех, ПЕРЛАМУТР
GSL000653
GSL000653

2-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв,мех, ПЕРЛАМУТР

Референс: GSL000653
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет перламутр) выключателя 2-клавишного c подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Благодаря современной светодиодной подсветке зеленого цвета изделие легко найти в темноте. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Цветовой оттенок жемчуг
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Glossa Glossa
Тип продукта выключатель
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Глубина встраивания 22.6 мм
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Монтаж устройства утопленный
Функции переключения 1-полюсный 2-клавишный
Режим фиксации винтами лапками
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854361661610.54 см. 0.072кг.
CAR
220шт.1360648543616337.218.68 см. 1.564кг.
BAG
3160шт.4360648543616438.438.433.2 см. 13.035кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 252.623кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
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